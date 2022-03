per Mail teilen

Die Realschule Plus in Gau-Odernheim (Kreis Alzey-Worms) ist seit Mittwoch wieder geöffnet. Sie war die vergangenen zwei Wochen wegen Corona geschlossen. Insgesamt hatten sich 27 Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte aus zehn verschiedenen Klassen infiziert. Die Genesenen müssen heute laut Kreisverwaltung Alzey-Worms einen negativen PCR-Test vorweisen. Alle anderen benötigten einen zertifizierten Schnelltest. Dann starte der normale Präsenzunterricht wieder, so eine Kreissprecherin.