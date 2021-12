Komplette Schule wegen Corona dicht

Die Realschule plus in Gau-Odernheim (Kreis Alzey-Worms) ist seit heute wegen eines Corona-Ausbruchs geschlossen. Nach Angaben der Kreisverwaltung Alzey-Worms haben sich rund 30 Personen mit dem Virus angesteckt. Betroffen sind Schülerinnen und Schüler aus zehn unterschiedlichen Klassen. Wie der Kreis mitteilte, muss jeweils die gesamte Klasse in Quarantäne, sobald ein positiver Corona-Fall nachgewiesen werden konnte. Gleiches gelte für die Lern- und Betreuungsgruppen. Auch alle Lehrkräfte, die in den letzten zwei Wochen mit einer infizierten Person Kontakt hatten, müssen sich umgehend in Quarantäne begeben. Nach Angaben des Kreises ist unklar, wie sich das Virus ausgebreitet hat. Bis 14. Dezember bleibt die Schule vorerst geschlossen. Während dieser Zeit werden die Schülerinnen und Schüler nach Angaben der Schule wieder im Homeschooling unterrichtet. Danach müssen alle einen negativen Schnelltest vorweisen, bevor sie wieder in die Schule dürfen.