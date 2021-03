Die Corona-Beschränkungen werden noch einmal verlängert. Am Mittwoch wurden zwar Lockerungen beschlossen. So richtig zufrieden scheint man damit aber in der Region Rheinhessen-Nahe nicht überall zu sein.

Die Gastronomen in Rheinhessen kritisieren die Ergebnisse des Corona-Gipfels von Bund und Ländern am Mittwoch. Der Präsident des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga in Bad Kreuznach, Gereon Haumann, sagte dem SWR, er fordere vom Land eine sofortige Öffnung der Außengastronomie. Wenn am Wochenende zahlreiche Menschen etwa durch die Weinberge flanierten, um dort anschließend ein Picknick zu machen, sei die Gefahr einer Corona-Infektion wesentlich höher, als in einem Biergarten, der sich an die Hygieneregeln halte. Gastronomen und Hoteliers hatten zuletzt in Mainz demonstriert.

Fitnessstudios bleiben geschlossen

Der Fitnessstudiobetreiber Johannes Kirdorf aus Mainz ist nach der Bekanntgabe des weiteren Vorgehens von Bund und Ländern bedient. Wann er und seine beiden Kollegen wieder öffnen dürfen, wurde nicht gesagt. Die nicht vorhandene Perspektive bezeichnet Kirdorf als "Ausbluten der Branche".

Anders scheint die Stimmung bei den Menschen zu sein, die am späten Mittwochabend noch in Mainz unterwegs waren. Eine kleine Umfrage ergab, dass viele damit damit einverstanden sind, dass die meisten Corona-Beschränkungen noch bis Ende März bestehen bleiben.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sagte am Donnerstagvormittag, in Rheinland-Pfalz dürften nun auch körpernahe Dienstleistungen wieder angeboten werden, wie Fußpflege. Auch Buchläden dürften wieder öffnen. Allerdings werde die Kundenzahl noch begrenzt. Der dritte Öffnungsschritt ist nach Dreyers Angaben für kommenden Montag, den 8. März, geplant. Für rheinland-pfälzische Landkreise mit Inzidenzen von unter 50 gebe es dann weitere Öffnungen für den Einzelhandel, aber auch Museen, Galerien könnten wieder öffnen.