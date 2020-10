per Mail teilen

Das Mainzer Bistum ist knapp bei Kasse, deswegen sollen mehrere Schulen wie die Martinus-Grundschule in Mainz nicht als katholische Einrichtungen weitergeführt werden. Die Betroffenheit an den Schulen ist groß.

Das ganze Schulteam sei in Trauer, sagt die Schulleiterin der Martinus-Grundschule in Mainz-Gonsenheim, Elisabeth Schmidt. Sie und ihre Kolleginnen und Kollegen hingen mit Herzblut an ihrer Schule und dem christlichen Profil, das dahinterstehe. Sie sei sogar schon von Eltern angesprochen worden, ob sie vielleicht durch Spenden irgendwie helfen könnten, die Schule doch noch als katholische Einrichtung zu erhalten.

"Diese Spannung, dass man gar nicht weiß, wie es weitergeht - die ist schwer auszuhalten." Elisabeth Schmidt, Schulleiterin der Martinus-Grundschule

Schmidt kann verstehen, dass das Bistum sparen müsse und sei auch informiert und einbezogen worden. Sie hätte auch gemerkt, dass den Verantwortlichen des Bistums die Entscheidung selbst schwerfalle. Für ihre Schule sei sie trotzdem sehr bitter.

"Gerade hier können wir Menschen doch Kirche näherbringen"

Auch der Leiter des Ketteler-Kollegs in Mainz, Thomas Jacob, zeigt sich betroffen. Seine Schule biete vor allem jungen Menschen aus schwierigen sozialen Verhältnissen eine zweite oder manchmal auch dritte Chance. Mit ihrer christlichen Wertehaltung hätten er und seine Kolleginnen und Kollegen in den vergangenen Jahren weit mehr geleistet, als ein normaler Schulauftrag das vorsehe.

Gerade deshalb hätten sie ihren Schülerinnen und Schülern auf eine andere Weise Kirche näherbringen können. „Das ist doch genau die Zielgruppe, für die Kirche da sein muss“, meint Jacob. Deshalb gebe es bei ihm schon ein großes Unverständnis, dass das Bistum gerade das Ketteler-Kolleg nicht als pastoralen Ort halten wolle. Als neuer Träger käme vermutlich das Land infrage und natürlich werde sich in dessen Trägerschaft einiges ändern.

"Müssen das auch als Chance sehen"

Der stellvertretende Leiter der Hildegardisschule in Bingen, Christian Ahrens, sagte, alle müssten die Nachricht jetzt erstmal verarbeiten. Viele machten sich Sorgen um den Fortbestand der Schule. Natürlich sei auch er erstmal geschockt gewesen. "Aber Untergangsstimmung zu verbreiten, hilft uns jetzt auch nicht", so Ahrens. Stattdessen müsse man den Umbruch als Chance begreifen, die Zukunft neu zu gestalten.

Ihr Schwerpunkt, als reine Mädchenschule Mädchen und jungen Frauen auf ihrem Weg in die Zukunft zu stärken, müsse auf jeden Fall erhalten bleiben. Er habe vom Bistum bereits positive Signale erhalten, dass ein neuer Träger gefunden werde. Darüber sei er sehr froh, sagt Ahrens: "Ich hoffe nur, dass es nicht so lange dauert."