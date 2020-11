per Mail teilen

Nach der entgültigen Absage des Rosenmontags- und des Neujahrsumzuges in Mainz hat sich die Mainzer Stadtmarketinggesellschaft "mainzplus Citymarketing" betroffen gezeigt. Eine Sprecherin sagte dem SWR, man habe zwar schon damit gerechnet, trotzdem sei das ein weiterer Dämpfer für die Tourismusbranche in der Stadt. Normalerweise kommen allein für den Rosenmontagsumzug rund eine halbe Million Menschen nach Mainz. Auch die Mainzer Polizei bedauert nach eigener Auskunft den Ausfall der Umzüge. Zwar hätten sie dadurch weniger Arbeit und Planungsaufwand, so ein Sprecher, aber für viele Kolleginnen und Kollegen seien diese Einsätze etwas Besonderes.