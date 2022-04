Rückzug Hassia Bingen: Sportverbände überrascht

per Mail teilen

Die Sportverbände in Rheinhessen haben mit Überraschung auf die Ankündigung von Hassia Bingen reagiert, sich aus der Fußball-Oberliga zurückzuziehen. Wie der Präsident von Hassia Bingen dem SWR bestätigte, wird der Verein in der kommenden Saison nicht mehr am Aktiven-Fußball teilnehmen.

Bislang haben weder der Fußball Regionalverband Südwest noch der Sportbund Rheinhessen eine offizielle Bestätigung des Vereins für diese Pläne. Doch sollte es so kommen, wäre das sehr schade, so ein Sprecher des Sportbundes Rheinhessen. Hassia Bingen sei ein echter Traditionsverein. Der Fußball Regionalverband Südwest hofft nach eigenen Angaben bald näheres vom Verein zu erfahren.

Laut dem Präsidenten von Hassia Bingen soll der Aktiven-Bereich zum Saisonende eingestellt werden, selbst wenn der Klassenverbleib in der Oberliga gelingen sollte. In einem Bericht der Allgemeinen Zeitung nannte Hassia Bingen unter anderem mangelnde Unterstützung von Stadt und Fans sowie die wachsende finanzielle Belastung als Gründe.