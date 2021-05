per Mail teilen

Weil sie die Terrororganisation Hisbollah unterstützt haben sollen, sind drei Vereine verboten worden. Es gab eine bundesweite Razzia mit Beschlagnahmungen - auch in Rheinland-Pfalz.

Unter den verbotenen Organisationen ist auch ein Verein aus Rheinland-Pfalz. Der Verein "Deutsche libanesische Familie" will nach eigener Darstellung im Internet den Zusammenhalt verschiedener Kulturen fördern. Das Bundesinnenministerium sieht den Verein allerdings als Teil eines Netzwerks, das Geld für die Hisbollah im Libanon sammelt. Diese unterstützt Hinterbliebene von Personen, die sich im Kampf gegen Israel als sogenannte Märtyrer opfern.

Durchsuchungen im Großraum Mainz

Im Rahmen der Vereins-Verbote hat es nach Angaben des rheinland-pfälzischen Innenministeriums auch Durchsuchungen in Vereins-Objekten und bei Vereins-Angehörigen in den Landkreisen Mainz-Bingen, Bad Kreuznach und in Mainz gegeben. Rund 30 Polizeikräfte waren im Einsatz.

Nach SWR-Informationen wurde dabei auch ein Gelände beschlagnahmt. Es soll sich dabei um ein Veranstaltungsgebäude handeln. Eine Stellungnahme des Vereins liegt bisher nicht vor.

Vereine bereits Mitte April verboten

Nach Angaben des Bundesinnenministeriums wurden die Vereine bereits am 15. April verboten. Ziel der Vereine sei es gewesen, den Kampf der Hisbollah gegen Israel zu fördern, was gegen den Gedanken der Völkerverständigung verstoße, hieß es aus dem Ministerium. Dem Verein "Deutsche libanesische Familie" wird zudem vorgeworfen, eine von drei Nachfolgeorganisationen eines bereits 2014 verbotenen Vereins zu sein.

Innenminister Lewentz begrüßt Verbot von Hisbollah-Vereinen

Roger Lewentz (SPD), Innenminister von Rheinland-Pfalz, begrüßt das Verbot der Vereine. "Wer das Existenzrecht des Staates Israel offen infrage stellt und zu dessen gewaltsamer Beseitigung aufruft, dem müssen wir mit voller Ausschöpfung rechtsstaatlicher Mittel begegnen", sagte Lewentz.

Razzien in mehreren Bundesländern

Neben Rheinland-Pfalz hat es auch Durchsuchungen in Bremen, Hessen, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein gegeben.

"Wer den Terror unterstützt, wird in Deutschland nicht sicher sein", sagte Innenminister Horst Seehofer (CSU). "Unsere Sicherheitsbehörden sind hellwach", so Seehofer weiter. In Deutschland gebe es keinen Rückzugsort für Menschen, die "den Terror unterstützen".

Deutschland kein "Hisbollah-Aktionsraum"

Die Hisbollah ist im Libanon eine Partei mit einem eigenen TV-Sender, karitativen Projekten und einer eigenen hochgerüsteten Miliz. Sie wird vom Iran finanziell und mit der Lieferung von Waffen unterstützt. Die deutsche Regierung stuft die Miliz als terroristische Organisation ein. Laut Sicherheitsbehörden werden in Deutschland bis zu 1.050 Personen mit extremistischem Potential der Hisbollah zugerechnet. Der Verfassungsschutz in Rheinland-Pfalz sieht davon rund 70 Personen im Bundesland.

Deutschland ist für die Bewegung, deren Miliz im Syrien-Konflikt auf der Seite der Truppen von Präsident Baschar al-Assad gekämpft hat, nach Einschätzung des Verfassungsschutzes kein Aktionsraum, sondern ein Rückzugsort.