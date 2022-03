Ermittler haben im Kampf gegen Hass und Hetze im Internet am Dienstag auch Wohnungen in der Region durchsucht - zum Beispiel in Worms, Mainz und dem Landkreis Mainz-Bingen. Dabei haben sie Laptops und Mobiltelefone beschlagnahmt. In Mainz wurden laut Generalstaatsanwaltschaft bei einem Verdächtigen Waffen gefunden. Die Beschuldigten sollen Politikerinnen und Politiker im Zusammenhang mit der Bundestagswahl letztes Jahr beleidigt und diffamiert sowie Falschmeldungen verbreitet haben.