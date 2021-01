per Mail teilen

Nach einem Raubüberfall in Mainz-Bretzenheim sucht die Polizei Zeugen.

Nach ersten Ermittlungen hatte ein Unbekannter am frühen Montagmorgen die Verkäuferin eines Blumengeschäftes niedergeschlagen, in dem Geschäft befindet sich auch ein Postfiliale. Der Täter habe die Frau mit einer Waffe bedroht, nachdem er sie zu Boden gestoßen habe so die Polizei. Der Täter konnte fliehen, die Frau kam ins Krankenhaus.