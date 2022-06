Jugendlicher bei Raubüberfall bewusstlos geschlagen

per Mail teilen

Nach einem Raubüberfall in Worms am Pfingstsonntag sucht die Polizei Zeugen. Nach ersten Ermittlungen war ein 15-Jähriger gegen Mitternacht mit seinem Fahrrad zwischen den Stadtteilen Worms-Herrnsheim und Leiselheim unterwegs, als er von vier Unbekannten vom Fahrrad gestoßen wurde. Die Täter traten und schlugen auf den 15-Jährigen ein, bis dieser das Bewusstsein verlor. Ein Zeuge hat das Opfer dann laut Polizei aufgefunden. Ihm wurden unter anderem Bargeld und sein Handy gestohlen. Hinweise nimmt die Polizei in Worms entgegen.