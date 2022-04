Raubüberfall auf Tankstelle

Nach einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in Worms sucht die Polizei Zeugen. In der Nacht zu Ostermontag hatte ein unbekannter Täter die Kassiererin mit einem Messer bedroht. Nachdem sie dem Unbekannten Geld in einer schwarze Plastiktüte gegeben hatte, floh der Mann zu Fuß. Laut Polizei erbeutete er einen niedrigen dreistelligen Geldbetrag. Nach Angaben der Zeugin war der Mann 25 bis 30 Jahre alt, ungefähr 1,80 Meter groß und schlank. Er war komplett schwarz gekleidet – mit Mütze und OP-Maske. Hinweise nimmt die Polizei in Worms entgegen.