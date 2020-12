per Mail teilen

Vor dem Wiesbadener Landgericht müssen sich von heute an vier Angeklagte wegen schwerer räuberischer Erpressung und gefährlicher Körperverletzung verantworten. Angeklagt sind eine Frau und drei Männer. Sie sollen vor einem Jahr einen Mann in Oestrich-Winkel (Rheingau-Taunus-Kreis) eine Falle gelockt und versucht haben, ihn auszurauben. Die Frau fungierte dabei als Lockvogel, so die Anklage. Auf dem Parkplatz der Basilika sollen die drei angeklagten Männer das Opfer geschlagen und mit einer Waffe bedroht haben. Mit dem Versprechen, sie würden von ihm 300 Euro bekommen, ließen sie von ihrem Opfer ab. Die Angeklagten sind zwischen 21 und 31 Jahren alt.