25 Millionen Euro mehr für die Rathaus-Sanierung in Mainz

Die Stadt Mainz geht davon aus, dass die Sanierung des Rathauses 25 Millionen Euro teurer wird als geplant. Deswegen fordert die Mainzer CDU erneut, dass das Mainzer Rathaus entweder abgerissen oder verkauft werden soll.

Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) hatte am Dienstag den Beirat zur Rathaussanierung darüber informiert, dass die Sanierung wohl deutlich teurer werden würde. Bislang war die Stadt Mainz von Sanierungskosten von 104 Millionen Euro ausgegangen.

Höhere Kosten wegen steigender Baupreise

Als Begründung führte Ebling in einem Gespräch mit dem SWR die höheren Baupreise an. Diese seien vor allem seit Beginn der Corona-Pandemie gestiegen. Allein diese Ausgaben würden mit über elf Millionen Euro zu Buche schlagen, so der Oberbürgermeister.

"Die exorbitante Steigerung der Baupreise in den letzten Monaten hat alle überrascht. Das ist eine brutale Erkenntnis, die wir vor zwei Jahren nicht vorhersehen konnten."

Hinzu kämen zusätzliche Bauleistungen, wie zum Beispiel Brandschutz und Schadstoffsanierung. Diese könnten mehr als fünf Millionen Euro extra kosten. Und dann gebe es noch Vergaberisiken in Höhe von etwa acht Millionen Euro. Zudem seien die finanziellen Puffer aufgebraucht, so Ebling.

Kaputte Technick, Schäden an der Fassade, Brandschutzmängel - alles am Rathaus muss neu gemacht werden. SWR Sabine Steinbrecher

Mainzer CDU fordert Abriss oder Verkauf

Die Mainzer CDU fordert nun erneut, dass das Mainzer Rathaus entweder abgerissen oder verkauft werden soll. Man habe immer vor den hohen Kosten gewarnt und deshalb auch gegen die Sanierung des Rathauses gestimmt, sagt der Kreisvorsitzende der Mainzer CDU, Thomas Gerster auf SWR-Anfrage. Er fürchte, dass selbst ein Betrag von 200 Millionen Euro am Ende noch zu kurz gegriffen sei.

"Es zeigt sich immer mehr: jede Alternative wäre besser gewesen."

Im Gespräch mit dem SWR betonte Gerster, dass das Rathaus nach der Sanierung dem ursprünglichen Gebäude nicht mehr ähnlich sehen würde. Außerdem würde es auch nach den Maßnahmen keinem modernen Bürogebäude mit ausreichend Tageslicht entsprechen. Auch die momentan bestehenden Mängel würden in das neue Rathaus mitgenommen werden. "Bei Hochwasser wird der Keller des Rathauses weiterhin unter Wasser stehen, das wird man auch bei der Sanierung nicht beheben können", sagte der CDU-Kreisvorsitzende.

Rathaus Mainz, 1973 von Arne Jacobsen entworfen. Pressestelle Hendrik Bohle

Land beteiligt sich weiter an Kosten für Rathaus

Wie Ebling bestätigte, sollen die Bauarbeiten wie geplant weitergehen. Trotz der gestiegenen Kosten seien keine inhaltlichen Abstriche geplant. Außerdem werde das Land Rheinland-Pfalz die Rathaussanierung weiterhin mit bis zu 60 Prozent bezuschussen.

Wie geht es weiter?

Ab Anfang August sollen laut Ebling die Ausschreibungsergebnisse für den Rückbau der denkmalgeschützten Elemente im Gebäudeinnern vorliegen. Danach könne es mit den Bauarbeiten richtig losgehen. Im dritten Quartal 2027 soll die Rathaussanierung nach dem aktuellen Zeitplan dann abgeschlossen sein.