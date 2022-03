Mann bei Polizeieinsatz von Beamten angeschossen

Ein 28-Jähriger ist am Samstagnachmittag in Flomborn (Kreis Alzey-Worms) von Polizisten angeschossen worden. Wie das Polizeipräsidium Mainz mitteilte, habe der Mann die Beamten zuvor mit einer Schusswaffe bedroht. Zuvor habe ein Anrufer gemeldet, dass der 28-Jährige in einer Wohnung randalieren würde. Im Einsatzverlauf hätten die Polizisten ihre Dienstwaffen eingesetzt. Der Mann sei am Bein verletzt worden und befinde sich in ärztlicher Behandlung. Die Kriminaldirektion Mainz hat die Ermittlungen übernommen.