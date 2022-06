Polizei stoppt Randalierer mit Taser

Die Polizei in Mainz hat am Donnerstagabend einen Randalierer mit Hilfe eines Tasers stoppen müssen. In einer Mitteilung heißt es, dass es mehrere Notrufe in der Neustadt gegeben habe, weil der 34-Jährige gegen geparkte Autos getreten habe. Bei einer Kontrolle habe er aggressiv reagiert, eine Tasche gegen den Streifenwagen geworfen und seinen Kopf gegen die Windschutzscheibe und ein Eisentor geschlagen. Laut Polizei konnte der Mann nur durch den Einsatz eines Elektroschockers unter Kontrolle gebracht werden. Er stand unter Drogeneinfluss und wurde in eine psychiatrische Klinik gebracht.