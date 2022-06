Mann randaliert im Bleichenviertel

Ein 31-Jähriger hat im Mainzer Bleichenviertel mehrere Polizeieinsätze ausgelöst. Der Mann soll laut Polizei am Wochenende erst einen Mann mit dem Tode bedroht haben, woraufhin er eine Anzeige und einen Platzverweis bekommen hat. Kurze Zeit später wollte er in eine Bar, in der er seit Jahren Hausverbot hat. Er soll mit Gläsern geworfen und rumgepöbelt haben – auch gegenüber den Polizisten, die ihn dann in Gewahrsam nahmen. Gerade daraus entlassen, ging er zurück ins Bleichenviertel, wo er Glasflaschen gegen eine Bar geworfen haben soll. Die Polizei hat ihn wieder in Gewahrsam genommen und ermittelt jetzt wegen Bedrohung, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch.