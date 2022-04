Randalierer sorgte für größeren Polizeieinsatz

Die Polizei hat einen größeren Einsatz in Osthofen im Kreis Alzey-Worms beendet. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Mann, der zuvor randaliert hatte, in medizinische Betreuung übergeben. Er befindet sich demnach in einem psychischem Ausnahmezustand. Die Polizei hatte am Mittag die Umgebung rund um die Wohnung des Mannes großräumig abgesperrt, weil der Mann sich in der Wohnung verschanzt hatte. Für Unbeteiligte und Anwohner habe allerdings zu keinem Zeitpunkt Gefahr bestanden.