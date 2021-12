Randale im Supermarkt - Festnahme

Die Polizei hat in einem Supermarkt in Worms einen betrunkenen Mann in Gewahrsam genommen. In einer Mitteilung heißt es, dass der 21-Jährige am Nachmittag eine Kassiererin angegangen und einen Kunden mit einer Flasche am Kopf verletzt haben soll. Als die Polizei vor Ort eintraf, wurde der Mann aggressiv und spuckte einem Beamten ins Gesicht. Die Polizei hat nach eigenen Angaben den 21-Jährigen zu Boden gedrückt und schließlich zur Polizeiwache gebracht. Wegen seiner starken Alkoholisierung kam er später zur Überwachung ins Krankenhaus.