Am Wochenende haben vermutlich drei junge Menschen in Worms randaliert. Sie beschädigten in der Nacht auf Samstag mehrere Autos und verwüsteten Gräber auf dem Hauptfriedhof.

Wie die Polizei am Montag mitteilt, wurden in der Nacht auf Samstag auf dem Wormser Hauptfriedhof Hochheimer Höhe mehrere Gräber geschändet. Die Täter hätten sechs Grabsteine aus der Verankerung gerissen und Eiserne Kreuze verbogen. Außerdem wurden an einigen Gräbern Blumentöpfe beschädigt und Grabschmuck sowie Blumen herausgerissen.

Die Leiterin des Integrationsbetriebs Friedhof, Christina Jung, zeigte sich erschüttert. "Das habe ich in den drei Jahren, in denen ich die Leitung des Hauptfriedhofs innehabe, noch nicht erlebt", sagte sie dem SWR. Der Friedhof werde - wie alle anderen Friedhöfe in Rheinland-Pfalz - nicht abgeschlossen.

Ihr liegt auch zu Wochenbeginn noch kein abschließendes Schadensbild vor. Deshalb bittet sie Angehörige, die beim Friedhosfsbesuch Schäden an den Gräbern ihrer Verstorbenen feststellen, sich beim Wormser Hauptfriedhof zu melden.

Randale auch neben Hauptfriedhof in Worms

Neben den Schäden am Friedhof wurden in der Nacht zum Samstag auch mehrere Fahrzeuge in der Nähe beschädigt. Laut Polizei beobachtete ein Zeuge gegen 0:40 Uhr zwei Männer und eine Frau, die im Bereich Berggasse/Eckenbertstraße sieben Fahrzeuge demoliert haben sollen. Neben mehreren abgerissenen Nummernschildern stellten die Beamten fest, dass die Anzeigetafel eines Busses sowie die Heckscheibe eines Pkw beschädigt worden sind.

Der Eingang zum Wormser Hauptfriedhof: Hier und in Nebenstraßen wurde am Wochenende randaliert. SWR Karin Pezold

Die Polizei geht von einem Zusammenhang zwischen beiden Taten aus. Die mutmaßlichen Täter und die Täterin sollen zwischen 20 und 30 Jahre alt sein. Kurz nach dem Vandalismus an den Autos sollen sie in Richtung Von-Steuben-Straße geflüchtet sein. Die Wormser Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06241/852-0 oder per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de.