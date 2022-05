Randalierer schlägt nach 6 Monate altem Baby

per Mail teilen

Ein angetrunkener Randalierer hat am Montagabend in Mainz bei einem Streit nach einem 6 Monate altem Baby geschlagen. Wie die Polizei mitteilt, wurde das Baby dabei leicht verletzt. Der Vater des Kindes schlug dem Randalierer, laut Polizei, darauf mit der Faust ins Gesicht. Zuvor habe der Mann Passanten derbe beschimpft. Darunter auch ein acht Jahre altes Kind und eine Jugendliche, die der Mann zusätzlich sexuell belästigt habe. Als Polizei kam, wurden die Beamten von dem Randalierer bespuckt und beleidigt. Nach seiner Festnahme musste der Mann die Nacht in einer Gewahrsamszelle verbringen.