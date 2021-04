Für die muslimischen Gemeinden in der Region hat heute Nacht der Fastenmonat Ramadan begonnen. Wegen der Corona-Pandemie fallen wie schon im letzten Jahr viele der sonst üblichen Veranstaltungen aus. Die Grundidee des Ramadans sei das Zusammenkommen und das sei momentan kaum möglich, so ein Sprecher der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüs in Worms. Das traditionelle gemeinsame Fastenbrechen werde definitiv wegfallen. Und auch die täglichen Abendgebete nach Sonnenuntergang stehen wegen der Wormser Ausgangssperre auf der Kippe. Der islamische Kulturverein Worms hat eine Sondergenehmigung für sich und andere beantragt – eine grundsätzliche Entscheidung stehe aber noch aus, so der Vorsitzende Magin. Ebenfalls von einer Ausgangssperre betroffen ist unter anderem der Arab Nil Verein in Mainz. Stand jetzt seien keine Abendgebete möglich. Die Ditib Gemeinde in Bad Kreuznach bietet seinen Mitgliedern nach eigenen Angaben Koran-Lesungen online an.