Was ist dem Mann zugestoßen, der schwer verletzt unter einem Balkon in Alzey gefunden worden ist? Diese Frage beschäftigt zurzeit die Polizei.

Nach Angaben der Polizei war der Mann in der Nacht auf Mittwoch schwer verletzt vor einem Mehrfamilienhaus in Alzey entdeckt worden. Noch steht nicht fest, was genau passiert ist. Der 34-Jährige könnte gefallen, aber möglicherweise auch gestoßen worden sein.

Verletzter in Alzey offenbar mehrere Meter tief gestürzt

Laut einer Polizeisprecherin ist der Mann aber offenbar von einem Balkon des Mehrfamilienhauses mehrere Meter tief gestürzt. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Vor Ort seien noch weitere Personen gewesen, die die Polizei im Anschluss befragt habe. Ob diese an dem Sturz beteiligt waren, müsse ebenfalls noch ermittelt werden.