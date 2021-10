Forschungsprojekt zum Fahrradverkehr gestartet

per Mail teilen

In Mainz ist ein Forschungsprojekt zum Fahrradverkehr in der Stadt gestartet. Die Forschenden wollen herausfinden, ob mehr Menschen aufs Fahrrad umsteigen, wenn Radwege, Abstellmöglichkeiten und Sicherheit besser werden. Nach Angaben der Hochschule Mainz setzt die Stadt dazu ausgewählte Maßnahmen um, zum Beispiel Hindernisse vermeiden und Meldeplattformen für Mängel optimieren. Nach zwölf Monaten soll die Bevölkerung zu den Änderungen im Radverkehr befragt werden. Daraus wollen die Forschenden ein Konzept entwickeln, was Städte und Gemeinden tun können, um den Anteil des Radverkehrs zu steigern.