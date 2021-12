Eine 56-jährige Radfahrerin ist in Mainz von einem Betonmischer schwer verletzt worden. Wie die Polizei heute mitteilt, stand die Radfahrerin am Donnerstagmittag an einer Kreuzung neben dem Betonmischer. Als die Ampel grün wurde und beide losfuhren, kam das Fahrrad mit dem Lkw in Kontakt und die Frau stürzte. Dabei wurde ihr linkes Bein vom Lkw überrollt. Die 56-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.