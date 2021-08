per Mail teilen

Ein Radfahrer ist am frühen Morgen in Worms überfallen worden und sein Pedelec wurde gestohlen. Laut Polizei war er gegen 2 Uhr auf dem Heimweg Richtung Pfiffigheim als er während der Fahrt einen Schlag ins Gesicht bekam. Der Mann stürzte und wurde noch ins Gesicht getreten. Er erlitt Schürfwunden und Prellungen. Das Opfer gab an, zwei Männer erkannt zu haben. Sie flohen mit seinem Elektro-Fahrrad. Die Polizei sucht Zeugen.