Ein Fahrradfahrer ist auf seinem Nachhauseweg in der Nacht zum Sonntag in Worms brutal überfallen worden. Unvermittelt sei der 33-Jährige von zwei Männern mit einem langen Gegenstand von seinem Rad geprügelt worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Auch am Boden hätten die Täter weiter auf den Mann eingeschlagen, so dass dieser das Bewusstsein verloren habe. Als er wieder zu sich kam, bemerkte er laut Polizei, dass sein Geld und seine Dokumente fehlten.