Prozess in Mainz: Radfahrer stirbt nach Unfall

Ein Autofahrer muss sich wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung in Mainz vor Gericht verantworten. Er soll für den Tod eines 83-jährigen Radfahrers verantwortlich sein.

Der Unfall war im Juli 2017 in Mainz-Hechtsheim passiert. Der 64-jährige Angeklagte war mit zwei Freunden im Auto unterwegs. In einer Tempo-30-Zone soll er laut Anklage mit einer Geschwindigkeit von etwa 50 bis 60 km/h von der Fahrbahn abgekommen und links auf einen Radweg gefahren sein. Dort erfasste er mit seinem Wagen den 83-jährigen Radfahrer. Der Mann starb noch in derselben Nacht in der Mainzer Universitätsmedizin.

Hustenanfall und Blackout?

Zu Beginn des Prozesses vor dem Mainzer Amtsgericht sagte der Angeklagte umfassend aus. Er gab an, unter einer chronischen Bronchitis zu leiden, deshalb habe er vor dem Unfall einen Hustenanfall gehabt. Dadurch sei ihm schwarz vor Augen geworden und er habe nicht mehr reagieren können. Außerdem habe er vor dem Unfall drei Bier getrunken.

Die beiden Mitfahrer, die bei dem Angeklagten im Auto saßen, wurden verletzt. Einer erlitt mehrere Rippenbrüche. Dem Angeklagten drohen bis zu zwei Jahre Gefängnis.