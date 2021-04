per Mail teilen

Bei einem Verkehrsunfall in Mainz ist ein Radfahrer getötet worden. Laut Polizei prallte der 45-Jährige im Bereich der Hochschule Mainz mit einer Straßenbahn zusammen.

Der Unfall passierte an einem Bahnübergang zwischen der Opel-Arena und der Hochschule Mainz. Er ist nur mit einem sogenannten Andreas-Kreuz gesichert. Warum der Radfahrer von der Straßenbahn erfasst wurde, kann die Polizei noch nicht sagen. Der 45-Jährige sei noch mehrere Meter von der Tram mitgeschleift worden. Der Mann habe so schlimme Verletzungen gehabt, dass ihm nicht mehr geholfen werden konnte, so Polizeisprecher Matthias Bockius. Der Rettungsdienst habe den Radfahrer nur noch tot bergen können. Der 57-jährige Straßenbahnfahrer steht laut Polizei unter Schock und wird medizinisch betreut.

Gutachter untersuchen Unfallstelle

Die Unfallstelle ist weiträumig abgesperrt, damit Gutachter den Bahnübergang inspizieren können. Sie fotografieren die Unfallstelle. Zusammen mit der Polizei versuchen sie herauszufinden, wie es zu dem tödlichen Unfall kommen konnte.

Aufgrund des Unfalls war die Straßenbahnstrecke zwischen Mainzer Hauptbahnhof und Mainz Lerchenberg gesperrt. Inzwischen kann sie laut der Mainzer Mobilität wieder von den Linien 51 und 53 befahren werden. Es könne allerdings noch vereinzelt zu Verspätungen und Fahrplanabweichungen kommen, so die Mainzer Verkehrsgesellschaft.