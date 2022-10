Radfahrer stirbt nach Unfall in Worms

per Mail teilen

Nach einem Verkehrsunfall in Worms ist ein 50-jähriger Radfahrer seinen schweren Verletzungen erlegen. Er war am Montagabend auf einer Kreuzung der B9 mit einem Auto zusammengestoßen.

Ein 28-jähriger Autofahrer fuhr über den Nibelungenring (B9) und wollte die Kreuzung im Wormser Westen geradeaus in Richtung Mainz überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem 50-jährigen Fahrradfahrer, der auf der Petrus-Dorn-Straße Richtung Innenstadt unterwegs war.

Mann kam mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus

Der Radfahrer wurde dabei laut Polizei "schwerstverletzt". Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus nach Ludwigshafen. Dort starb er am Dienstag an seinen Verletzungen.

Staatsanwaltschaft ermittelt nach Unfall

Nach Angaben der Polizei ist der genaue Unfallhergang noch nicht geklärt. Ein Gutachter wurde eingeschaltet. Die Staatsanwaltschaft Mainz hat die Ermittlungen übernommen.