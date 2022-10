Schwer verletzter Radfahrer kann sich nicht erinnern - Zeugen gesucht

Die Polizei ermittelt nachdem in der Mainzer Innenstadt ein schwer verletzter Fahrradfahrer gefunden wurde. Zeugen hatten den 52-Jährigen am Dienstagabend unmittelbar vor der Einfahrt des Parkhauses am Brand gefunden. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. Laut Polizei kann er sich nicht erinnern, was passiert ist. Auch die Spurenlage lasse keine Schlüsse zu, so die Polizei. Ob der Mann allein gestürzt ist oder ob ein Fremdverschulden vorliegt, ist noch unklar. Hinweise nimmt die Polizei in Mainz entgegen.