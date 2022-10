Bistum Mainz bietet Seelsorge für queere Menschen

per Mail teilen

Die Ehe zwischen Mann und Frau bestimmt die katholische Sexualmoral. Spezielle Seelsorger für queere Menschen sollen das im Bistum Mainz ändern, stehen mit dieser Aufgabe aber noch ganz am Anfang.

Bereits zum 1. April hatte Bischof Peter Kohlgraf Pastoralreferentin Christine Schardt und Pfarrer Mathias Berger zu Beauftragten für queersensible Seelsorge im Bistum Mainz ernannt. Es gehört damit zu den Vorreitern unter den deutschen Bistümern, das sich um eigene Ansprechpartner und ein Seelsorge-Konzept für sexuelle Minderheiten kümmert.

Zusammenarbeit mit queeren Netzwerken und Communities

In den ersten Monaten haben die beiden Beauftragten ein Netzwerk aufgebaut und sich mit queeren und queersensiblen Netzwerken und Communities ausgetauscht.

"Wir sind erstaunt, beglückt, fast ein bisschen beschämt, wie stark von deren Seite des Signal war: 'Wir wollen mit euch gerne zusammenarbeiten - auch wenn ihr über Jahrzehnte verspätet unterwegs seid.'"

Queersensible Pastoral sucht Verstärkung

Damit das gelingt, erweitern Schardt und Berger gerade ihr Team und sind auf der Suche nach pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Denn beide haben noch andere Aufgaben im Bistum Mainz. Schardts Hauptberuf ist zum Beispiel Hochschulseelsorgerin. Sie hat für die queersensible Pastoral nur einen kleinen Stellenanteil und bittet um Geduld: "Wir können noch nicht für alle Menschen in der Diözese Mainz zur Verfügung stehen. Wir sind ganz am Anfang."

Kontakt zur queersensiblen Seelsorge Erreichbar sind Christine Schardt und Mathias Berger über die gemeinsame E-Mail-Adresse Queersensible.Pastoral@Bistum-Mainz.de sowie per Telefon (Christine Schardt: 0176/12539028, Mathias Berger: 0176/12539030). Außerdem ist ein Instagram-Kanal in Planung.

Bischof Kohlgraf hält an Kurs fest

Das äußert sich auch in Rückschlägen und Frust, zum Beispiel bei der jüngsten Tagung des katholischen Reformprozesses Synodaler Weg Anfang September. Dort blockierte eine Minderheit der katholischen Bischöfe einen Beschluss zur Reform der kirchlichen Sexualmoral. Reformorientierte Kräfte fordern seit Langem die Anerkennung von Homosexualität sowie Trans- und Intersexualität als gleichwertige Lebensformen.

Dies sei "mal wieder" ein Schlag in die Magengrube gewesen, sagt Berger. Aber Bischof Kohlgraf habe die beiden umgehend ermutigt weiterzumachen. Das Reformpapier "ist zwar vom Tisch, aber es ist in der Welt", schrieb der Bischof.

"Ringen mit dem eigenen System"

Bereits zuvor, sagt Berger, habe die Kirche viele Menschen verletzt und verloren. Die, die sich jetzt noch in kirchlichen queeren Netzwerken und Communitys engagierten, seien hochverbunden und arbeiteten manchmal "bis zur Selbstverleugnung". Schardt, die sich Anfang des Jahres zusammen mit rund 100 anderen katholischen Mitarbeitenden öffentlich als queer outete, spricht von einem "Ringen mit dem eigenen System".

Auch Berger möchte die kirchliche Sexualmoral grundlegend weiterentwickeln: Sie solle Diversität vermitteln "als Abbild Gottes", anstatt ein bipolares Menschenbild. "Ich habe schon lesbische Paare gesegnet, in der eigenen Familie", verrät er.

Lesbisch, schwul, bi, trans, queer: Was bedeuten diese unterschiedlichen Begriffe? Lesbisch/schwul: Diese Begriffe beziehen sich auf die sexuelle Orientierung — also darauf, wovon sich Menschen angezogen fühlen. Schwule (Trans*)-Männer fühlen sich von Männern angezogen, lesbische (Trans*)-Frauen von Frauen. Bi: Der Begriff „bisexuell“ bezieht sich ebenfalls auf die sexuelle Orientierung. Bisexuelle Menschen fühlen sich von ihrem eigenen und anderen Geschlechtern angezogen. Es handelt sich hier aber keinesfalls um ein „Nicht-Entscheiden-Können“, wie es in der Pop-Kultur oft dargestellt wird. In der Entstehungsgeschichte bezieht sich der Begriff noch auf das binäre Geschlechtsverständnis (Mann/Frau). Trans: Der Begriff „trans“ oder „transgender“ bezieht sich auf die Geschlechtsidentität, also die eigene Wahrnehmung und Identifikation mit einem Geschlecht (Gender). Bei Trans-Personen unterscheidet sich das Geschlecht, mit dem sie sich identifizieren, von dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht. Der Gegenbegriff lautet „cis“. Die Begriffe „Transgender“, „Transsexuelle“ und „Transvestiten“ bedeuten nicht das gleiche. Queer: „Queer“ stammt aus dem Englischen und bezeichnet von der Cis-Heteronomrativität abweichende Menschen, im Bezug auf sexuelle Orientierung und/oder Geschlechtsidentität. Ursprünglich wurde es als homophobes Schimpfwort verwendet, die so bezeichneten Personen haben das Wort jedoch für sich als positive Selbstbezeichnung erobert. Inter: Die „Intersexualität“ bezeichnet eine „Uneindeutigkeit“ der körperlichen Geschlechtsmerkmale. Das kann sich in den Geschlechtschromosomen zeigen, in der hormonellen Entwicklung oder in einem womöglich uneindeutigen Genital. Intersexualität ist angeboren, wird aber nicht immer bei der Geburt entdeckt. Früher wurde dafür ua. der Begriff „Hermaphroditismus“ verwendet. Non-binär oder nicht-binär, enby/nb: Dieser Begriff bezieht sich auf die Geschlechtsidentität. Non-binäre Menschen sind Menschen, die sich nicht mit dem binären Geschlechtsverständnis (Mann/Frau) identifizieren. Sie können unterschiedliche sexuelle Orientierungen haben und ihre Geschlechtsidentität unterschiedlich ausleben.

Offizielle Beauftragung bei Gottesdienst am Sonntag

Am Sonntagabend wird Bischof Kohlgraf Schardt und Berger in einem Gottesdienst öffentlich mit der queersensiblen Pastoral im Bistum Mainz beauftragen. Der Gottesdienst findet um 18.30 Uhr in der Mainzer Kirche St. Quintin statt. Im Anschluss gibt es einen Empfang im Erbacher Hof.