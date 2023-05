Darum gibt es den Christopher-Street-Day (CSD)

Der CSD erinnert an den ersten bekannt gewordenen Aufstand von Homosexuellen und anderen sexuellen Minderheiten gegen die Polizeiwillkür in der New Yorker Christopher Street. Am 28. Juni 1969 wehrten sich die Gäste der Bar "Stonewall Inn" gegen die erneute Drangsalierung durch die Polizei. Um an den Jahrestag dieses Aufstands zu gedenken, gibt es seitdem in New York am letzten Samstag im Juni einen Straßenumzug. (Quelle Wikipedia)