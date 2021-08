Eine Reiserückkehrerin aus Portugal darf ihre Quarantäne verkürzen. Das hat das Mainzer Verwaltungsgericht entschieden.

Damit gaben die Richter am Mainzer Verwaltungsgericht der Frau aus dem Kreis Alzey-Worms Recht. Die zweifach geimpfte Frau war am 3. Juli mit einem negativen Testergebnis nach Deutschland zurückgekehrt. Da war Portugal noch als Virusvariantengebiet eingeordnet gewesen. Nach Angaben des Gerichts verhängte das Gesundheitsamt in der Folge eine 14-tägige Quarantäne. Als Portugal am 7. Juli aber zu einem Hochinzidenzgebiet zurückgestuft wurde, wandte sich die Frau mit einem Eilantrag an das Gericht, um die Dauer der Quarantäne zu verkürzen.

Abstufung verringert Quarantänezeit

Die Verwaltungsrichter gaben der Frau jetzt Recht: Die Rückstufung eines Landes zu einem Hochinzidenzgebiet verkürze die Quarantänedauer einer geimpften Person.Nach Ansicht des Gericht werde sie ansonsten gegenüber Personen, die nach der Abstufung nach Deutschland zurückgekehrt sind, benachteiligt. Das sei mit dem Gleichbehandlungsgrundsatz nicht vereinbar.