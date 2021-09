Prozessbeginn - Mann schlägt Nachbarn mit Hammer auf den Kopf

Vor dem Mainzer Landgericht muss sich ab Freitag ein Mann wegen versuchten Totschlags verantworten. Der 33-Jährige soll seinem Nachbarn ohne ersichtlichen Grund mit einem Hammer auf den Kopf geschlagen haben. Beide Männer waren Nachbarn in einem Mietshaus in Mainz-Finthen. An einem Samstagmorgen Anfang Februar soll der Angeklagte zur Wohnung seines Opfers gegangen sein. Als der Nachbar fragte, was los sei, soll der Angeklagte ihm plötzlich mit einem 500 Gramm schweren Hammer auf den Kopf geschlagen haben. Danach habe er ihn noch am Hals gewürgt. Die Staatsanwaltschaft ist davon überzeugt, dass der Angeklagte seinen Nachbarn töten wollte. Der Mann konnte auf die Straße flüchten und Hilfe holen. Er erlitt ein leichtes Schädel-Hirn-Trauma. Der Angeklagte wurde zwei Stunden später in Wiesbaden festgenommen und in die Psychiatrie eingeliefert. Das Gericht muss jetzt entscheiden, ob der Angeklagte dauerhaft in der Klinik bleibt.