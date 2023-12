Die 30-Jährige soll ohne Vorwarnung auf eine Arzthelferin eingestochen haben. Sie ist psychisch krank. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr versuchten Mord und gefährliche Körperverletzung vor.

Der Angriff ereignete sich im April in einem Facharztzentrum in der Nähe des Mainzer Hauptbahnhofs. Die mutmaßliche Täterin und ihr Opfer arbeiteten gemeinsam in der Praxis. Am Tag der Tat sollen die beiden um 8 Uhr morgens in der Umkleidekabine für Personal aufeinander getroffen sein.

Opfer erleidet schwere Stichverletzungen

Als sich die 50-jährige Arzthelferin bückte, soll die Kollegin sie an den Haaren gezogen haben. Dann habe sie unvermittelt mit einem Messer 16 Mal auf ihr Opfer eingestochen. Die Arzthelferin erlitt dabei schwere Stichverletzungen. Nach dem Angriff musste das Opfer in der Mainzer Uniklinik operiert werden, es bestand aber keine Lebensgefahr. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Arztpraxis mussten von Notfallseelsorgern betreut werden.

Angreiferin hat psychische Erkrankung

Laut Anklage hat die mutmaßliche Täterin eine psychotische Erkrankung. Wegen dieser soll sie davon ausgegangen sein, dass ihr die Tat "befohlen" wurde. Die Frau soll deshalb zum Tatzeitpunkt schuldunfähig gewesen sein.