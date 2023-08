Vor dem Landgericht Bad Kreuznach beginnt ein Prozess wegen versuchten Mordes. Der Angeklagte soll einen Bekannten mit einem Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt haben.

Die Attacke geschah nach Angaben der Staatsanwaltschaft an einem frühen Morgen im März dieses Jahres - auf offener Straße in der Bad Kreuznacher Innenstadt. Der Angeklagte hatte damals an einer Straßenecke auf einen Bekannten gewartet, der auf dem Weg zur Arbeit war. Er habe mit diesem sprechen wollen, so die Staatsanwaltschaft. Dieser habe aber erklärt, dass er keine Zeit habe, man sich aber nach seiner Schicht unterhalten könne.

Messerattacke war laut Anklage heimtückisch

Als der Mann weiterging, hat der Angeklagte plötzlich ein Messer mit einer zwölf Zentimeter langen Klinge gezogen und seinem Bekannten in den Hals gestochen. Das 26-jährige Opfer hatte nach Ansicht der Staatsanwaltschaft keine Chance, den Angriff vorauszusehen. Deswegen hat sie den Mann wegen versuchten Mordes mit dem Mordmerkmal der Heimtücke angeklagt.

Opfer am Boden - Messerstiche in den Rücken

Das Opfer habe versucht, sich zu wehren, der Angreifer habe aber immer wieder zugestochen, so die Staatsanwaltschaft. Als der Mann bereits am Boden lag, soll der 33-Jährige noch fünf Mal in den Rücken seines Bekannten gestochen. Der Schwerverletzte konnte sich laut Anklage umdrehen und versuchte, seinen Angreifer abzuwehren. Dies gelang jedoch nicht, der Mann stach ein weiteres Mal auf sein Opfer ein - im Bereich des Schlüsselbeins.

Arbeitskollegen greifen ein

Erst als Arbeitskollegen dem 26-Jährigen zu Hilfe eilten, ließ der Angeklagte von seinem Bekannten ab und floh. Er konnte bei der anschließenden Fahndung gefasst und festgenommen werden. Seitdem sitzt er in der JVA Rohrbach in Wöllstein in Untersuchungshaft.

Das Opfer wurde im Krankenhaus behandelt und schwebte zeitweise in Lebensgefahr. Zu den Hintergründen der Tat ist bislang nichts bekannt.