Am Landgericht Wiesbaden müssen sich seit heute drei Männer wegen versuchten Totschlags verantworten. Sie sollen im vergangenen Mai in der Nähe des Wartturms in Wiesbaden-Bierstadt versucht haben, einen 33-jährigen Mann zu töten. Dieser hatte laut Anklage zum Zeitpunkt der Attacke mit einer Frau auf einer Bank gesessen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft schlugen die Angeklagten mit Eisenstangen auf den Kopf des Opfers ein. Zudem hätten sie mit einem Messer auf den Mann eingestochen, auch soll ein Schuss abgegeben worden sein. Laut Anklage waren alle Verletzungen des 33-Jährigen potenziell lebensgefährlich. Die Hintergründe der Tat waren vor Prozessbeginn noch unklar.