Prozess: Ex-Freundin im Schlaf vergewaltigt?

Vor dem Amtsgericht Bad Kreuznach muss sich am Donnerstag ein Mann wegen Vergewaltigung verantworten. Nach Angaben des Gerichts soll der Angeklagte seine ehemalige Freundin vergewaltigt haben, als diese geschlafen habe. Bereits im Vorfeld soll die Frau ihrem früheren Partner deutlich mitgeteilt haben, dass sie keinen Geschlechtsverkehr wolle. In der Nacht sei sie dann durch Stöße des Angeklagten wach geworden. Als sie ihn am nächsten Morgen darauf angesprochen habe, soll der Mann sie laut Gericht am Hals gepackt, gewürgt und auch geschlagen haben.