Vor dem Amtsgericht in Bad Kreuznach muss sich ein Mann wegen Vergewaltigung verantworten. Laut Anklage hatte sich der 22-Jährige mit einigen jungen Leuten in seiner Wohnung in Bad Sobernheim getroffen. Dort soll er eine junge Frau in seinem Schlafzimmer eingeschlossen haben. Unter der Androhung von Schlägen habe er die junge Frau dreimal vergewaltigt, so die Staatsanwaltschaft.