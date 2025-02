Vor dem Wiesbadener Landgericht muss sich seit Dienstag ein 40-Jähriger wegen sexualisierter Gewalt gegen Babys und Kinder verantworten. Der Mann soll seine Taten fotografiert und gefilmt haben.

Der 40-jährige Angeklagte wurde am Morgen in Handschellen in den Wiesbadener Gerichtssaal geführt. Die zuständige Richterin hat vor Beginn der Verhandlung die Öffentlichkeit vom Prozess ausgeschlossen. Damit wolle sie die Opfer schützen, begründete sie ihre Entscheidung. Deren Identität soll nicht bekannt werden - und auch nicht, was der Angeklagte mit ihnen gemacht haben soll.

Bei den Opfern handelt es sich um mehrere Mädchen im Säuglings- und Kleinkindalter. Nach Ermittlungen der Staatsanwaltschaft hat der 40-jährige sie sexuell missbraucht. Angeklagt sind etwa 25 Übergriffe.

Als Babysitter Zugang zu Kindern verschafft

Die Gelegenheit dazu habe sich der Mann zumeist als Babysitter verschafft. Darüber hinaus soll er die Tochter seiner ehemaligen Partnerin über einen längeren Zeitraum mehrmals vergewaltigt haben, als sie sechs bis acht Jahre alt war.

Eine Freundin des Mädchens, die bei der Familie im Rheingau übernachtete, habe er ebenfalls missbraucht. Dieses Kind hatte offenbar die Ermittlungen ins Rollen gebracht, indem es jemandem erzählte, was ihm angetan worden war.

Videos der Vergewaltigungen auf dem Handy des Angeklagten

Auf dem Handy des Angeklagten fand sich belastendes Beweismaterial, darunter Filmaufnahmen weiterer Vergewaltigungen, bei denen die genaueren Tatumstände unklar sind. Entsprechende Bild- und Videodateien wurden gesichert.

Der 40-Jährige ist laut Staatsanwaltschaft unter anderem wegen Zuhälterei vorbestraft. Eine Sachverständige wird während der Prozesstage anwesend sein und begutachten, ob der Angeklagte schuldfähig ist und ob sie eine Sicherungsverwahrung für nötig hält.