Mann wegen schwerer Vergewaltigung vor Gericht

Vor dem Landgericht Bad Kreuznach muss sich ein Mann wegen schwerer Vergewaltigung verantworten. Er soll zusätzlich gegen ein Verbot der Kontaktaufnahme verstoßen haben. Laut Staatsanwaltschaft hatte sich die damalige Freundin des Angeklagten im Juni vergangenen Jahres nach dreijähriger Beziehung von ihm getrennt. Daraufhin soll er ihr mehrfach nachgestellt haben. Ein Verbot, den Kontakt zu ihr zu suchen und ihre Wohnung zu betreten habe er missachtet. So wird dem 26-Jährigen vorgeworfen, Anfang September über den Balkon in die Wohnung eingedrungen zu sein. Laut Staatsanwaltschaft habe er dann die schlafende Frau geweckt und sie mit einem Messer bedroht. Anschließend soll er sie gegen ihren Willen geküsst und dann vergewaltigt haben. Der Angeklagte sitzt derzeit in Untersuchungshaft in Wöllstein.