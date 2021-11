Prozessbeginn: Brandstiftung in Mainzer Hochhaus

Ein 46-Jähriger steht vor dem Mainzer Landgericht wegen schwerer Brandstiftung. Er soll in einem Hochhaus in Mainz-Gonsenheim ein Feuer gelegt haben.

Es war der 14. Juni in der Elsa-Brändström-Straße im Mainzer Stadtteil Gonsenheim. Im 14. Stock des Hochhauses schlugen plötzlich Flammen aus einer Wohnung. Ein Großaufgebot an Rettungskräften musste anrücken. Die Feuerwehrleute konnten das Feuer in dem Appartement in dem 18-stöckigen Hochhaus löschen. Die Bewohner der oberen Etagen mussten ihre Wohnungen verlassen. Zwei von ihnen erlitten Rauchgasvergiftungen.

Im Juni hatte es in diesem Hochhaus in der Elsa-Brandström-Straße gebrannt. SWR

Ermittlungen führten schnell zum Angeklagten

Nach den ersten Ermittlungen in der Wohnung hatte die Kripo schon eine Spur. Sie führte zu dem 46-jährigen Angeklagten. Der Mann ohne Wohnsitz wurde gleich am Tag nach dem Feuer festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Laut Anklage hatte der Mann in der Wohnung seiner verstorbenen Freundin das Feuer absichtlich gelegt. Er soll von der benachbarten Tankstelle Benzin geholt und damit die Möbel und das Bett in der Wohnung übergossen haben. Danach habe er alles angezündet.

Vermieter hatte ihn als Nachmieter abgelehnt

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft sagte der Angeklagte, er habe das Feuer gelegt, weil er in der Wohnung seiner verstorbenen Freundin nicht bleiben durfte. Der Vermieter habe ihn als Nachmieter abgelehnt.