Vor drei Jahren passierte in Mainz-Hechtsheim ein tödlicher Fahrradunfall: Am Steuer des Autos saß ein alkoholisierter Mann. Er fuhr einen Radfahrer an, der seinen Verletzungen erlag. Heute wird der Fall vor dem Amtsgericht verhandelt.

Der Autofahrer muss sich wegen fahrlässiger Tötung verantworten. Der damals 60-Jährige soll Schuld am Tod des Radfahrers sein. Der Angeklagte hatte mit Freunden in einer Kleingartenanlage in Mainz-Hechtsheim gefeiert. Laut Staatsanwaltschaft war der Mann danach alkoholisiert in sein Auto gestiegen. In einer Tempo-30-Zone in Hechtsheim soll er mit überhöhter Geschwindigkeit in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Wagen verloren haben.

Durch Heckscheibe ins Auto geschleudert

Laut Anklage hatte er dabei den 83-jährigen Radfahrer auf dem Radweg angefahren - der Radfahrer wurde auf die Motorhaube katapultiert. Der Wagen war anschließend noch gegen ein parkendes Auto geprallt, das nach Polizeiangaben etwa 20 Meter nach vorne geschoben wurde. Durch die Wucht des Aufpralls war der Radfahrer von der Motorhaube durch die Heckscheibe des parkenden Autos geschleudert worden und hatte schwerste Verletzungen erlitten, berichtete die Polizei kurz nach dem Unfall.

Im Krankenhaus gestorben

Auch die Mainzer Feuerwehr war vor Ort. Sie hatte den Radfahrer befreit und erste Hilfe geleistet. Trotzdem war er wenig später im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen.