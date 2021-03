Nach einer Auseinandersetzung in einer Kleingartenanlage in Mainz-Kastel muss sich ein 27-jähriger Mann vor dem Wiesbadener Amtsgericht wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Er soll einem anderen mit einem Grillmesser im Gesicht eine tiefe Schnittwunde zugefügt haben. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die beiden Männer zusammen in die Kleingartenanlage Petersweg gegangen waren und es dort zum Streit kam. Der Angeklagte soll seinem Opfer erst ins Gesicht geschlagen haben und dann mit zwei Grillmessern auf ihn losgegangen sein. Bei dem Schnitt im Gesicht war dem Opfer laut Gericht die Nase so schwer verletzt worden, dass sie teilweise amputiert werden musste. Der Mann leidet, so die Anklage, sowohl körperlich als auch psychisch sehr unter den Folgen. Ärzte hätten zwar seine Nase rekonstruieren können, aber der Mann habe eine große Narbe im Gesicht.