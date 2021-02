per Mail teilen

Bei einer Auseinandersetzung vor dem Wormser Café Royal sind vergangenen Mai acht Menschen zum Teil lebensgefährlich verletzt worden. Jetzt müssen sich sechs Männer vor dem Mainzer Landgericht verantworten.

Es ist ein Mammutprozess, der dem Mainzer Landgericht bevorsteht. Zum Verhandlungsauftakt am Montagmorgen befanden sich etwa 40 Menschen im Gerichtssaal. Neben den sechs Angeklagten auch deren Verteidiger und Verteidigerinnen - dazu Dolmetscher für die überwiegend türkischen Angeklagten und Zeugen. Für den Prozess sind zunächst 24 Verhandlungstage angesetzt. Allein zu den ersten vier Terminen hat das Landgericht 31 Personen geladen.

Totschlag, Körperverletzung, Sachbeschädigung

Landfriedensbruch, gefährliche Körperverletzung, Sachbeschädigung - das sind die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft gegen die Angeklagten im Alter von 19, 20, 21, 28, 35 und 37 Jahren. Dem 37-Jährigen werden darüber hinaus versuchter Totschlag und Verstöße gegen das Waffengesetz zur Last gelegt. Der 28-Jährige soll ihm dabei geholfen haben.

Der 37-Jährige und zwei weitere Angeklagte sind vorbestraft, zum Teil auch einschlägig. Alle sechs Männer sitzen derzeit in Untersuchungshaft.

Rache mit Schusswaffe, Macheten und Messern

Zu der blutigen Auseinandersetzung war es nach Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft nach einem Streit zwischen zwei Männern gekommen. Dabei soll ein Neffe des 37-Jährigen verletzt worden sein. Daraufhin taten sich mehrere Männer zusammen, um sich zu rächen. Insgesamt sollen 15 Personen, bewaffnet mit Macheten, Messern und einer Schusswaffe, zum Café Royal in der Wormser Innenstadt gezogen sein, wo sich die Gruppe des Kontrahenten befand.

Durch Bauchschuss lebensgefährlich verletzt

Vor dem Café trafen die verfeindeten Gruppen nach Angaben der Staatsanwaltschaft aufeinander. Der 37-Jährige soll eine Schusswaffe dabei gehabt und im Laufe der Auseinandersetzung einem Mann in den Bauch geschossen haben. Der 54-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt, konnte aber durch eine Not-Operation gerettet werden. Ein anderer Schuss traf einen 38-Jährigen, er wurde oberflächlich verletzt. Ein weiterer Mann soll durch ein Messer erhebliche Verletzungen am Arm erlitten haben.

Warum eskalierte der Streit in Worms?

Bei der Auseinandersetzung ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft erheblicher Sachschaden entstanden. So seien unter anderem die Fensterscheiben des Cafés zu Bruch gegangen. Die Polizei berichtete anschließend, dass mehr als 50 Personen an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen seien. Das Gericht soll nun unter anderen versuchen herauszufinden, was hinter dem Konflikt steckt und warum er derart eskaliert ist.