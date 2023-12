Mann wollte Stieftochter überfahren - Prozessbeginn

per Mail teilen

Am Amtsgericht Wiesbaden muss sich ein Mann verantworten, der laut Anklage seine Stieftochter überfahren wollte. Die Tat ereignete sich im September 2020 in Wiesbaden. Laut Gericht war der 42-jährige Angeklagte mit seinem Auto unterwegs, als er auf seine Stieftochter und ihren Freund traf, die einen Spaziegang machten. Der Mann wendete sein Auto und fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf das Pärchen zu. Beide konnten sich mit einem Sprung in den Grünstreifen retten. Der Angeklagte sei ausgestiegen und habe den beiden mit den Worten gedroht: "Lauft um euer Leben!". Als die beiden zum Wohnhaus der Stieftochter flüchteten, fuhr er ihnen hinterher und konnte erst von der Mutter gestoppt werden. Grund des Angriffs war wohl, dass der 42-Jährige den Freund der Stieftochter bezichtigte, sein Auto beschädigt zu haben.