Ein 32 jähriger Mann hat sich wegen gefährlicher Körperverletzung und Herbeiführung eines Schwangerschaftsabbruchs zu verantworten. Er soll so heftig auf seine Freundin eingeschlagen haben, dass sie ihr ungeborenes Kind verlor.

Laut Anklage geschah die Tat vor einem Jahr in der Wiesbadener Wohnung der Freundin. Dort soll der Angeklagte erst seine schwangere Freundin mit den Worten- entweder sie oder das Kind werde sterben - bedroht haben. Anschließend habe er sich auf die am Boden liegende Schwangere gesetzt und ihr mit seinen Fäusten in den Bauch geschlagen. Später soll er sie auch mit den Füßen getreten haben.

Nach dem Angriff flüchtete der Mann. Die Schwangere konnte selbst noch den Rettungsdienst informieren. In einem Wiesbadener Krankenhaus stellten die Ärzte fest, dass das Herz des Ungeborenen nicht mehr schlug. Die Frau befand sich in der 22. Schwangerschaftswoche.