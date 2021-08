per Mail teilen

Das Mainzer Amtsgericht hat einen früheren Rechtsanwalt wegen Betrugs zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. Der 47-Jährige aus Mainz hatte seine Mandanten betrogen.

Das Mainzer Amtsgericht sieht es als erwiesen an, dass der ehemalige Rechtsanwalt seine Mandanten um insgesamt 200.000 Euro gebracht hat. Weil er nach Angaben eines Gerichtssprechers wieder einer Arbeit nachgeht, soll er den Geschädigten das Geld zurückzahlen. Daher haben ihn die Mainzer Richter zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Gefängnisstrafe gefordert. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Das Mainzer Amtsgericht hat dem 47-Jährigen zudem zur Auflage gemacht, in der Bewährungszeit seine Therapie wegen seiner Spielsucht fortzusetzen. Die Zulassung als Rechtsanwalt wurde ihm entzogen.

Geld von Mandanten behalten

Nach Auffassung der Richter hatte der Anwalt das Geld seiner Mandanten einfach in die eigene Tasche gesteckt. Das sei ihnen nicht unbedingt aufgefallen, weil es sich zum Beispiel um Geld gehandelt haben soll, das der Jurist in ihrem Namen von Versicherungen erhielt oder an Versicherungen weiterleitete.

Falsche Summen genannt

In einem Fall sollte er für einen Mandanten 10.000 Euro einklagen. Bei der Rechtsschutzversicherung soll er dafür jedoch 15.000 Euro in Rechnung gestellt haben. Davon habe der Mandant nichts gewusst.

In einem anderen Fall hatte er bei einer Krankenversicherung einen Vergleich ausgehandelt, weil sein Mandant der Kasse Geld schuldete. Seinem Mandanten soll er gesagt haben, die Versicherung akzeptiere, dass er 15.000 Euro zahle. Tatsächlich musste der Mann aber nur 12.000 Euro der Versicherung überweisen. Die Differenz soll der Anwalt eingesteckt haben.