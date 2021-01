per Mail teilen

Vor der Jugendstrafkammer des Mainzer Landgerichts muss sich ein Mann aus Bingerbrück wegen Totschlags verantworten. Der 20-Jährige soll einen Bekannten im Streit mit einer Eisenstange erschlagen haben.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hat sich die Tat im vergangenen Sommer im Binger Stadtteil Bingerbrück abgespielt. Der damals 19-jährige Angeklagte hatte in seiner Wohnung zusammen mit seinem späteren Opfer, einem 50-jährigen Mann, Alkohol getrunken. Die beiden sollen häufiger Zeit miteinander verbracht haben.

Auseinandersetzung eskaliert

Dabei kam es offenbar zu einem Streit. In dessen Verlauf soll der Angeklagte auf den Bekannten mit einer knapp vier Kilo schweren und 1,40 Meter langen Eisenstange eingeschlagen haben. Außerdem habe er ihm mit Glasscherben tiefe Schnitte zugefügt, so die Staatsanwaltschaft. Das 50-jährige Opfer starb an Kopfverletzungen und dem hohen Blutverlust.

Verwesungsgeruch im Hausflur

Entdeckt wurde die Tat erst eine Woche später. Der Vermieter des Angeklagten hatte einen unangenehmen Geruch im Hausflur wahrgenommen und die Wohnung des Mannes geöffnet. Dort entdeckte er die Leiche. Der Angeklagte wurde noch am selben Tag in Untersuchungshaft genommen.