Mann unter anderem wegen Kinderpornos angeklagt

Am Mainzer Amtsgericht hat sich ein Mann wegen Besitzes von Kinderpornografie zu verantworten. Außerdem ist er angeklagt, sexuelle Handlungen an einem 13-Jährigen vorgenommen zu haben. Der Angeklagte soll den Jungen im Jugendzentrum in Ingelheim kennen gelernt haben. Bei dem Angeklagten handelt es sich um einen 27-Jährigen aus Ingelheim. Laut Gericht gesteht er bisher nur den Besitz von über 500 kinderpornografischen Videos. Durch polizeiliche Ermittlungen sei man auf die Kinderpornos und damit auf den Mann aufmerksam geworden, so ein Gerichtssprecher. Der Angeklagte ist unter anderem wegen Betrugs vorbestraft.